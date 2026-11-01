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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Haber Videosunu İzle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden dumanlar yükseldi ve otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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