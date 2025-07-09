Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Orman Yangını
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa, Güngören ve Maksempınar mahalleleri arasında ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa, Güngören ve Maksempınar mahalleri arasında kalan ormanlık alanda saat 18.00 sularında yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa