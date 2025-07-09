Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Orman Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa, Güngören ve Maksempınar mahalleleri arasında ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa, Güngören ve Maksempınar mahalleri arasında kalan ormanlık alanda saat 18.00 sularında yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osimhen için Napoli ile anlaşma tamam! Adım adım imzaya

Anlaşma tamam! Tarih verildi, imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu

Bir dönem Giresunspor'daydı! 16 milyon euro'ya Avrupa devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.