Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını

Bursa'da İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında sazlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşalar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgede İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. - BURSA