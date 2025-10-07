Haberler

Bursa'nın İznik ilçesinde bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İznik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 200 adet etiketsiz bidon içerisinde toplam bin litre kaçak etil alkol bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hocaköy Mahallesi'nde yürütülen takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, bir şahsa ait araçta arama yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, ambalajında etiketi bulunmayan 200 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam bin litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BURSA

