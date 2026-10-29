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Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikada düşen yük asansörü bakım ustasını yaraladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikada düşen yük asansörü bakım ustasını yaraladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında bakım sırasında yük asansörü yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek bakım ustasını yaraladı. Yaralı bakım ustası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yük asansörünün düşmesi sonucu bakım ustası yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Alper Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya yük asansörünün bakımını yapmak üzere gelen usta Z.T. (65), asansörün içerisinde çalıştığı sırada asansör henüz bilinmeyen bir nedenle aniden aşağı düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere çakılan yük asansörünün içerisinde bulunan bakım ustası yaralandı. Olayın ardından yaralıya ilk müdahale, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı usta, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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