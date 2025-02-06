Bursa'nın İnegöl-Domaniç Karayolu'nda Yoğun Kar Yağışı
İnegöl-Domaniç karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler için tehlike oluşturuyor. Jandarma ekipleri, zincir takmayan araçların geçişine izin vermedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden sonra başlayan yağış devam ederken İnegöl-Domaniç karayolunun 30. kilometresinde kar yağışı etkisini artırırken zaman zaman tipi de görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
İnegöl'ün Tahtaköprü girişinde görev alan İnegöl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, tır ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi.
Karayolları ekipleri yolları açma çalışması yaparken zorluk yaşadılar. - BURSA