Bursa'nın Harmancık İlçesinde Yangın 4. Gününde Sürüyor

Bursa'nın Harmancık İlçesinde Yangın 4. Gününde Sürüyor
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden yangında, ekipler 4 gündür alevlerle mücadele ediyor. Yangının şiddetini artıran lodos, ormanlık alanlarda büyük zarara yol açtı. Yangın bölgeleri dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan yangın sürüyor. Gece gündüz demeden müdahalede bulunan ekipler 4 günü geride bıraktı. Yangın bölgesi dron ile görüntülenerek acı tabloyu ortaya çıkardı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde başlayan yangın ile mücadelede ekipler 4'üncü günü geride bıraktı. Havadan ve karadan çevre illerden gelen çok sayıda ekip gece gündüz durmaksızın alevlere müdahalede bulundu. Yangın zaman zaman durdurulsa da öğleden sonra çıkan şiddetli lodosla birlikte etkisini arttırdı. Yangınla birlikte ormanlık alanlar önemli ölçüde zarar gördü. Yangın bölgeleri dron ile havadan görüntülenerek acı tabloyu gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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