Bursa Nilüfer'de üzeri karton yüklü otomobil trafikte tehlikeli ilerledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine yüklediği kartonlarla trafikte ilerledi. Tehlikeli taşımacılık, amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü, aracının üzerine çok sayıda karton yükleyerek yola çıktı. Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hem sürücünün hem de diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşüren taşımacılık, görenlerin dikkatini çekti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı