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Bursa Nilüfer'de ATV'li sürücü trafikte drift ve makas attı, o anlar kamerada

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Bursa Nilüfer'de ATV'li sürücü trafikte drift ve makas attı, o anlar kamerada
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi'nde bir şahıs, ATV ile akan trafikte drift ve makas attı. Sürücü, karşı yönden gelen araçların korna ve selektörlü ikazlarına kulak asmadan gözden kayboldu; tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir şahıs, ATV ile drift ve makas attı. Korku dolu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ATV, akan trafikte bir anda makas ve drift atmaya başladı. Karşı yönden gelen araçların korna ve selektörlü ikazlarına kulak asmayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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