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Bursa Mustafakemalpaşa'da ev yangını yapılara sıçradı, 5 araçla kontrol altına alındı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 15.45 sıralarında bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. İtfaiyeye bağlı 5 araç ve BUSKİ'ye ait 1 su tankerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Melik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konutta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapılara sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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