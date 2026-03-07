Haberler

Bursa'da trafikte gece denetimi

Bursa'da trafikte gece denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Ramazan ayı süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 58 araç kontrol edildi. Sürücüler emniyet kemeri ve alkol testine tabi tutulurken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ramazan ayı boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde denetimler aralıksız sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler emniyet kemeri ve alkol denetiminden geçirildi.

Gece saatlerinde yapılan uygulamada toplam 58 araç ve araçlarda bulunan yolcular kontrol edildi. Denetimler kapsamında sürücülere alkol testi uygulanırken, araçlarda bulunan yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ya da alkollü sürücüye rastlanmadığı öğrenildi.

Trafik ekipleri, özellikle Ramazan ayında gece saatlerinde artan araç trafiği nedeniyle denetimlerin önemine dikkat çekerek, Mudanya genelinde trafik uygulamalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum