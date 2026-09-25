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Bursa Mudanya'da kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa Mudanya'da kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (21) idaresindeki 16 BON plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 CDA plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü B.G. ile motosiklette artçı olarak bulunan kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili işlemleri gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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