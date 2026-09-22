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Bursa Mudanya'da çatıda dengesini kaybeden işçi dubleks balkona düşerek yaralandı

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Bursa Mudanya'da çatıda dengesini kaybeden işçi dubleks balkona düşerek yaralandı
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Cadde üzerindeki özel bir sitenin çatı katında tadilat yapan işçi, dengesini kaybederek en üst kattaki dubleks dairenin balkonuna düştü. Kapı açılamayınca ekipler çatıdan balkona ulaştı; işçinin kafasında 4 santimetrelik açık yara ve omzunda çatlak tespit edildi.

Bursa'da tadilat çalışması sırasında dengesini kaybeden işçi, dubleks dairenin balkonuna düşerek yaralandı.

Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerinde bulunan özel bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin çatı katında tamir ve tadilat çalışması yapan M.K. (46), çalışma sırasında dengesini kaybederek sitenin en üst katındaki dubleks dairenin balkonuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının ilk etapta açılamaması üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak balkona ulaştı ve yaralıya burada müdahale etti.

Yaralının düştüğü dairenin sahibinin yurt dışında olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ev sahibine ulaşılmasının ardından yakındaki bir kişide bulunan anahtar olay yerine getirildi. Kapının açılmasıyla ekipler daireye girerek yaralıyı balkondan çıkardı.

Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nin kafa bölgesinde yaklaşık 4 santimetrelik açık yara bulunduğu, ayrıca omuz bölgesinde çatlak tespit edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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