Bursa Kapalı Çarşı'da Korkutan Yangın

Bursa'da Kapalı Çarşı'da korkutan yangın: Çatı katı alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da yer alan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Alevlerin yükseldiği anlarda çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.