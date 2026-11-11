Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İznik'te çiftçinin sebze meyve tezgahları kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İznik'te çiftçinin sebze meyve tezgahları kimliği belirsiz kişilerce yakıldı Haber Videosunu İzle
Bursa İznik'te çiftçinin sebze meyve tezgahları kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İznik'teki Boyalıca Mahallesi'nde gece yarısı bir çiftçiye ait sebze ve meyve tezgahları kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İtfaiye alevleri zeytinliklere sıçramadan söndürdü; tezgahlar küle döndü, jandarma tahkikatı sürüyor.

Bursa'da bir çiftçiye ait sebze ve meyve satış tezgahları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyalıca yolu üzerinde hem sağda, hem de solda bulunan tezgahlardan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm tezgahı saran alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki zeytinliklere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası sebze ve meyve satış tezgahları kullanılamaz hale gelerek tamamen küle döndü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rıdvan Dilmen'den güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir

Güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Formula 1'in başarılı pilotu Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret

Sen ne güzel bir adamsın! Milyonların gönlünü yeniden fethetti
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı18

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı13

Çadırını da vurdular! Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Milli futbolcu Yusuf Sarı ameliyat oldu

Süper Lig'in yıldızı bıçak altına yattı
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım

Galatasaray'ın yıldızıyla aşk yaşıyor!