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Bursa İnegöl Halhalca'da samanlık yangını yaklaşık 1 saatte söndürüldü

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Bursa İnegöl Halhalca'da samanlık yangını yaklaşık 1 saatte söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Halhalca Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Halhalca Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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