Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada biri komiser olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 1'i komiser 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ilıca sokakta meydana geldi. Bizim sokaktan çıkan sürücü Serap O. (45) yönetimindeki 16 BJT 063 plakalı otomobil, Ilıca sokakta seyreden sürücü komiser Mutlu B. (34) yönetimindeki 16 BJP 991 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 BJP 991 plakalı otomobil, park halindeki Fiat marka 16 KNA 26 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BJT 063 plakalı otomobildeki yolcular Gülseher D. (60), Huriye Ö. (47) ve Emine A. (65) yaralandı.

Vatandaşlar yaralanan yolcuları güneşten korumak için karton tuttu. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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