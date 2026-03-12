Haberler

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Bursa-Ankara karayolundan Alanyurt Caddesi'ne dönüş yapan Emir V. (25) yönetimindeki 16 KAL 80 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Recep U.'ya (33) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camına çarpan genç yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin