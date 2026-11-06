Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19.00 sıralarında otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu üzerinde, Tahtaköprü Mahallesi güzergahındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazada araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. 9 yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış

Basın toplantısına damga vuran F.Bahçe itirafı: Eşimden bile sakladım
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması

Murat Cemcir'den iflas açıklaması! Meğer olayın aslı...
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor16

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak52

Galatasaray'da Osimhen depremi
Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım22

Milli Takım'a çağrılmayan yıldız futbolcudan olay paylaşım
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı