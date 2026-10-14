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Bursa İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı, 17 yaşındaki sürücü ve yaya yaralandı

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Bursa İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı, 17 yaşındaki sürücü ve yaya yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaya ve 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaya ile 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan S.S. (17) yönetimindeki 16 BZT 546 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yunus A.'ya (29) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ile devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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