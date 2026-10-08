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Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki Mustafa Can Öztürk öldü

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Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki Mustafa Can Öztürk öldü
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Bursa İnegöl'de motosiklet ile kamyonet vincin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Mustafa Can Öztürk de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kazada motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Kemal Derviş ise İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonet vincin çarpışması sonucu meydana gelen ve 21 yaşındaki Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Mustafa Can Öztürk de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Deydinler ışıklı kavşakta meydana geldi.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Kemal Derviş (21) yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak'tan çıkan Burhan Ö. (49) yönetimindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet vince yandan çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Derviş kamyonetin kasasında kalırken, motosiklette bulunan arkadaşı Mustafa Can Öztürk(19) ise yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemal Derviş hayatını kaybetti

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Can Öztürk ise ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 19 yaşındaki Mustafa Can Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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