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Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 18 yaşındaki Baran Kayabaşı hayatını kaybetti. Kaza sonrası ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Baran Kayabaşı (18) hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 15.30 sıralarında Süleymaniye mahallesinde meydana geldi.

İstiklal caddesinden Akgül sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Sabahattin T.(58) yönetimindeki 34 HYP 474 plakalı kamyon, aynı yöne giden sürücü Baran Kayabaşı(18) Yönetimindeki 16 ANP 145 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen genç gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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