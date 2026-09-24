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Bursa İnegöl'de mezarlıkta çıkan baltalı kavgada 1 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl'de mezarlıkta çıkan baltalı kavgada 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlıkta karşılaşan aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla başından yaralandı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kavgaya karışan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlıkta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri Ş. (61) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Arif K. (59) mezarlıkta karşılaştı.

İki şahıs arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'ya vurdu. Başından yaralanan Arif K. için olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, başından yaralanan Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Nuri Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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