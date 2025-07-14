Bursa İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, direğe ve bir evin koruma tellerine çarparak kaza yaptı. Sürücü Yusufcan B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direğe ve evin koruma tellerine çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Yusufcan B.(19) yönetimindeki 16 P 8155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa