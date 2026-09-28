Bursa İnegöl'de kaygan yolda kontrolden çıkan şeker tırı kanala uçtu, sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan şeker yüklü tır, yağmur suyu kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, tırdaki şekerler yola saçıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl'ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan İzzet Ö. yönetimindeki 16 BVV 696 plakalı şeker yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan tır, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, tırda bulunan şekerler çevreye saçıldı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı