Bursa İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucu AVM'de bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk, yapılan arama çalışmaları sonucunda bir alışveriş merkezinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde kayboldu. Askerlik şubesi civarında ikamet eden çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek arama çalışması başlattı. Kayıp çocuğun bulunması için sürdürülen çalışmalar sonucunda Kerim Demir'in bir alışveriş merkezinde olduğu belirlendi. Ekipler tarafından bulunan çocuk ailesine teslim edilirken, ailenin yaşadığı endişe yerini sevince bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı