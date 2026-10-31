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Bursa İnegöl'de karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki adam otomobilin çarpmasıyla öldü

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Bursa İnegöl'de karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki adam otomobilin çarpmasıyla öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, çitten atlayarak karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, çitten atlayarak karayolunun karşısına geçmeye çalışan Şuayip Şen'e (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen talihsiz adam yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şuayip Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından büyük üzüntü yaşayan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hayatını kaybeden Şuayip Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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