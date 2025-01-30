Bursa İnegöl'de Kanatlı Hayvan Çiftliğinde Yangın: 110 Hayvan Telef Oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çıkan yangında 10 tavuk ve 100 civciv yanarak telef oldu. Yangın, Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa İnegöl ilçesinde kanatlı hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında 10 tane tavuk 100 civciv yanarak telef oldu.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesinde bulunan kanatlı hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 10 tane tavuk, 100 civciv telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA