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Bursa İnegöl'de 10 metre yükseklikten düşen işçi, 10 gün sonra hayatını kaybetti

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Bursa İnegöl'de 10 metre yükseklikten düşen işçi, 10 gün sonra hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sandalye imalathanesinde 5 Ekim'de asansörün kata geldiğini düşünerek adım atan 29 yaşındaki işçi Nihat Tekbaş, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sandalye imalathanesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki işçi Nihat Tekbaş, olaydan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçi Nihat Tekbaş (29), asansörün kata geldiğini düşünerek adım attı. Asansörün o katta olmadığını fark edemeyen genç işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi için olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Tekbaş'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

10 gün sonra acı haber geldi

Hastanede tedavi altına alınan Nihat Tekbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç işçinin ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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