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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Okullarda Farkındalık Eğitimleri Düzenledi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda 'Siber Güvenlik', 'Güvenli İnternet Kullanımı', 'Teknoloji Bağımlılığı' ve 'Siber Zorbalık' konularında farkındalık eğitimleri düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konularında farkındalık eğitimleri düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Siberay' programı çerçevesinde 9 okulda 2 bin 246 öğrenciye ulaşarak "Siber Güvenlik," "Güvenli İnternet Kullanımı," "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" hakkında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Bursa Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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