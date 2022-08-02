Bursa haberleri... Bursa'da genç adam kendi evini yaktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri... Bursa'da genç adam kendi evini yaktı

Bursa haber... Bursa'da genç adam kendi evini yaktı Bursa'da bir genç kendi evini ateşe verdi.

 - Güncelleme:

Bursa'da genç adam kendi evini yaktı

BURSA - Bursa'da bir genç kendi evini ateşe verdi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı genç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi evini yaktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzene gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

İtfaiye Görükle Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title