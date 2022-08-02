Bursa haberleri... Bursa'da genç adam kendi evini yaktı Bursa haber... Bursa'da genç adam kendi evini yaktı Bursa'da bir genç kendi evini ateşe verdi. Bursa'da genç adam kendi evini yaktı BURSA - Bursa'da bir genç kendi evini ateşe verdi. Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı genç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi evini yaktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzene gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur İtfaiye Görükle Bursa 3. Sayfa Haberler

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