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Bursa'da polis ekiplerinin dron destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde ilginç anlar yaşandı. Uygulama noktasını fark eden sürücü, kontrol noktasına girmek yerine yan yola yöneldi. Havadan dronla takip edilen otomobil, kısa süre sonra polis ekiplerince durduruldu. Sürücüye yapılan alkol testinde 1.77 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri bölgede gece saatlerinde alkol denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin alkol kontrolünden geçirildiği uygulama, gazeteciler tarafından dronla havadan da takip edildi.

Uygulama noktasını görünce yan yola saptı

Denetim noktasına yaklaşan 16 BZA plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerini fark edince uygulama noktasından geçmek yerine Gürsu Metro İstasyonu yan yoluna giriş yaptı. Sürücünün hareketleri dronla havadan takip edilirken, durum yerdeki ekiplere bildirildi. Ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Uğurcan Y.'ye alkol testi yapıldı. Bir süre alkolmetreye üflemeyen sürücü, üflediğinde ise 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetine 6 ay el konuldu

Alkol testinin ardından sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL ceza uygulandı.

Denetimler dron desteğiyle sürdürüldü

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada dron kullanılmasıyla denetim noktası çevresindeki araç hareketleri de havadan takip edildi. Özellikle uygulama noktasını fark ederek güzergah değiştiren sürücülerin tespit edilmesinde dron desteğinden yararlanıldı. Ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı