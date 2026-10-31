Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Gemlik'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Gemlik'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Bursa Gemlik'te kaçak midye avcılarına 182 bin 6 TL ceza kesildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gemlik'te Gemsaz sahilinde 30 Ekim'de yapılan ortak denetimde kaçak midye avcılığı tespit edildi. Sorumlulara 182 bin 6 TL idari para cezası uygulanırken avda kullanılan tekneye ve 350 kilogram midyeye el konuldu, canlı midyeler denize bırakıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen ortak denetimde kaçak midye avcılığı yapan kişilere 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Avda kullanılan tekneye ve 350 kilogram midyeye ise el konuldu.

Gemlik'te yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Destek Kolluk Tim Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim'de Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen müşterek denetimde, yasa dışı midye avcılığı yapıldığı tespit edildi. Denetimde kaçak avcılıkta kullanılan tekneye ve yasa dışı yollarla elde edilen 350 kilogram midyeye el konularak, sorumlulara toplam 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde el konulan canlı midyeler yeniden denize bırakıldı.

Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi

AVM'ye silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
AP raporu ortaya çıkardı! İran saldırıları 26 ABD üssünde milyarlarca dolarlık hasara yol açtı

İran ABD üslerini böyle vurdu! Hasar milyarlarca dolar
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
ABD'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte

Büyükelçilikten korkutan uyarı: Uzak durun!

Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş

Baba başkan olunca! Belediye binasında "özel oda" tahsis ettirmiş
Bakü'de ilk FIFA U-15 Dünya Kupası İspanya'nın! Aliyev ödül törenine katıldı

Aliyev, ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası'nı izledi