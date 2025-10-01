Haberler

Bursa Emniyeti'nden Radar Denetimlerinde Yeni Uygulama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, radar denetimlerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya başladı. Bu uygulama ile hız ihlallerini önlemek ve 'radar tuzağı' algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halinde yapılan radar denetimlerine ilişkin yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından denetim yapılacak noktalar ve saatleri açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, hız ihlallerini önlemeye yönelik planlanan kontroller, sürücülere artık sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Böylece kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan "radar tuzağı" algısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve can güvenliğinin korunması için denetimlerin süreceğini vurgularken, önceden paylaşılan bilgilendirmelerle kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını belirtti. Uygulama vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Birçok sürücü, "Artık gizli radar yok, kimseye tuzak kurulmadığını görmek güzel. Bu sayede herkes daha dikkatli olur" diyerek memnuniyetini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
