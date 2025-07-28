Bursa'dan ürküten görüntü! Yangın anları dron kamerasına böyle yansıdı

Bursa'dan ürküten görüntü! Yangın anları dron kamerasına böyle yansıdı
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde yeniden alevlendi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Yangın anları ise dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederken, yangın havadan dron ile görüntülendi.

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde yeniden alevlendi.

ÇAKMAK KÖYÜNE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de sevk edildi. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibi müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Çakmak köyüne giriş çıkış yasaklandı.

YANGIN ANLARI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangına müdahale anları ise dronla havadan görüntülendi. Alevlerin yükseldiği anlar ve ekiplerin zorlu çalışması saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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