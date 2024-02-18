Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şahıs jandarma tarafından yakalandı

Bursa'dan Afyonkarahisar'a aracıyla uyuşturucu getiren şahıs kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Afyonkarahisar ilinde ikamet eden I.D., Bursa'dan Afyonkarahisar araçla uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi elde etti. Şüpheli şahsın aracı, PTS üzerinden takibe alındı. Afyonakrahisar Yaylabağı yol kontrol noktasında durdurmak istenildiğinde, şahıs kullandığı araç ile ters istikamete dönerek kaçmak istedi. Bir süre yapılan takip sonucu araç emniyetli bir şekilde durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelinin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan arama sonucunda; 13 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 3 gram skunk, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli gözaltına alınırken, para cezası da uygulandı. - AFYONKARAHİSAR