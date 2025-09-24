Haberler

Bursa'daki Yangın Faciasının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin balkonda mahsur kaldığı anların yeni görüntüleri yayınlandı. Yangında, 81 yaşındaki Belgüzar Kaplan, 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Hasan Emir Efe Çorapçı hayatını kaybetti.

Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede yangın çıkmıştı. Faciada hayatlarını kaybeden 81 yaşındaki Belgüzar Kaplan, 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Hasan Emir Efe Çorapçı'nın balkonda alevlerin arasında mahsur kaldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde 3 kişinin, balkonda alevlerin ortasında kaldığı anlar yürekleri dağladı.

Görüntülerde yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar'dan, bebeği aşağı atmalarını istediği de ortaya çıktı.

Öte yandan, Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın cenazeleri, Karacabey ilçesinde toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
