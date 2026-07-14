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Erzurum'un büyüsüne onlar da kapıldı! Tam 1800 kilometre öteden gelecekler

Erzurum'un büyüsüne onlar da kapıldı! Tam 1800 kilometre öteden gelecekler
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Kuveyt Premier Ligi ekibi Al Arabi SC, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 17 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak.

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 17 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapacak.

KUVEYT EKİBİ ERZURUM'A GELİYOR

17 Temmuz Cuma günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Kuveyt temsilcisi, 6 Ağustos Perşembe gününe kadar çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek. 

HAZIRLIK MAÇLARI DA OYNANACAK

Yüksek irtifada güç depolayacak olan Al Arabi SC, kamp süresince hazırlık maçları da oynayarak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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