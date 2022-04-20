Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memuruyla ilgili kahreden detay - Haberler

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Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memuruyla ilgili kahreden detay

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yiğit'in pandemi nedeniyle E Tipi Cezaevi'nde geçici görevle çalıştığı ortaya çıktı.

Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

Bursa'da sabah 7.30 sıralarda uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2'si taburcu edildi.

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memuruyla ilgili kahreden detay

GEÇİCİ GÖREVLE ÇALIŞIYORDU

1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de E Tipi Cezaevi'nde geçici görevle çalışıyordu.

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memuruyla ilgili kahreden detay

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asılırken, şehidin arkadaşları da eve geldi. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Bayrağı, İnfaz, Bursa, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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