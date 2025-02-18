Özel, ismini vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan etti

İsim vermeden İmamoğlu'nun adaylığını ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın sürücüsünün 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir kamyon ile üç otomobil zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerden biri, kamyonun altına girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonun altına giren 16 BFZ 159 plakalı otomobilde bulunan yolcu Erol Erden'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 16 BFZ 159 plakalı otomobil sürücüsü Cenk D., 16 NOM 98 plakalı otomobilde bulunan Dilara ve Fidan Ş. ile 16 BHK 349 plakalı otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cenk D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü 1.97 promil alkollü çıktı

Öte yandan, kaza anının cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Cenk D.'nin otomobiliyle makas atarak girdiği alt geçitte yağış sebebiyle kaygan yolda önce 16 NOM 98 plakalı otomobile yandan çarptığı, ardından savrularak kamyonetin altına girdiği görüldü. Hastanede tedavisi devam eden Cenk D.'nin 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
img

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.