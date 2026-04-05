Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Soylular Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Aynak, çocuğuyla birlikte parka giderek çeşitli bitkiler topladı. 'Parktan bitki toplayarak ağaç figürü yapmak' için toplanan bitkiler arasında bulunan ve zehirli olduğu bilinmeyen zakkum çiçeği de eve getirildi.

ÇOCUK BİTKİYİ AĞZINA GÖTÜRDÜ, AİLE MÜDAHALE ETTİ

Evde bulunan küçük yaştaki bebeğin bitkiyi ağzına götürdüğünü fark eden baba Özkan Aynak, duruma hemen müdahale ederek bitkiyi çocuğun ağzından aldı. Muhtemel bir zehirlenme ihtimaline karşı vakit kaybetmeden hastaneye giden aile, bitkinin zakkum olduğunu belirtince sağlık ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu.

ADETA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Hastanede yapılan ilk müdahalede çocuğa damar yolu açılarak serum tedavisi uygulandığı, zehirlenme riskine karşı aktif kömür tedavisi yapıldığı öğrenildi. Doktorların muhtemel bir komplikasyona karşı yoğun bakım ünitesini de tedbir amaçlı hazır beklettiği belirtildi. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Özkan Aynak, çocuğunun büyük bir tehlike atlattığını belirterek park alanlarında bulunan zehirli bitkilere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

"ÇOCUKLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERDE ZEHİRLİ BİTKİLER VAR"

Olayı anlatan baba Özkan Aynak şunları söyledi:

"Çocuğumuz bitkiyi ağzına götürdüğünde hemen fark edip müdahale ettik. Hastaneye gittiğimizde bitkinin zakkum olduğunu söyleyince hemen tedaviye başladılar. Yoğun bakımın hazırlandığını duyunca büyük korku yaşadık. Çok şükür şu an durumu iyi. Ancak bu durum herkesin başına gelebilir. Parklarda çocukların ulaşabileceği zehirli bitkiler bulunuyor. Başka aileler aynı korkuyu yaşamasın diye bunu duyurmak istedik."

Uzmanlar, zakkum bitkisinin çiçekleri, yaprakları ve dalları dahil olmak üzere tüm parçalarının zehirli olduğunu, özellikle küçük çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Yaşanan olay sonrası park alanlarında bulunan bitkilerin güvenliği konusu yeniden gündeme gelirken, yetkililerin konu ile ilgili bir çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı