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Bursa'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcıya Operasyon

Bursa'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcıya Operasyon
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 84 yaşındaki bir vatandaşı dolandıran şüpheli, kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak altın ve para çaldı. Emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalanan dolandırıcı ve bağlantılı olduğu kişi tutuklandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kendisini yüzbaşı olarak tanıtan dolandırıcı, 84 yaşındaki vatandaşın altınlarını ve parasını dolandırıcılık yöntemiyle aldı. Şüpheli şahıs, polislerin 73 kamerayı incelemesi ve sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini 'Yüzbaşı Mehmet' olarak tanıtan şüpheli şahıs, 84 yaşındaki M.Y. isimli şahsı arayıp kimliğinin terör örgütünün eline geçtiği bahanesiyle 650 bin TL değerinde 24 adet Cumhuriyet altını ve 150 bin TL parasını dolandırdı. Kaçan şahıs Murat M., Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek Ankara'ya gitmek üzereyken otobüste yakalandı. Ayrıca, dolandırıcı şahsın Yenişehir'de bağlantılı olduğu S.E. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Murat M. ve S.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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