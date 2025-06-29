Bursa'da Yüksek Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Karga Kurtarıldı

Bursa'da Yüksek Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Karga Kurtarıldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir ceviz ağacında mahsur kalan yavru karga, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Günlerdir aç ve yorgun olduğu tahmin edilen karga, kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Millet Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir ceviz ağacında yuvasına dolanan otlara ayağı takılan yavru karga, bitkin düşmüş halde saatlerce kurtarılmayı bekledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı. Bir bahçesindeki ceviz ağacında mahsur kalan yavru karganın çırpınışlarını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışmayla ağaca tırmanarak yavru kargayı sıkıştığı yerden kurtardı.

Günlerdir aç ve yorgun olduğu tahmin edilen yavru karga, kurtarılmasının ardından yeniden doğaya salındı. Olayı izleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, kurtarma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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