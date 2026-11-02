Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da yolcu, tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da yolcu, tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu Haber Videosunu İzle
Bursa'da yolcu, tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde İnönü Caddesi'nde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışmada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, diğer sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu. Gerginlik sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye saldırmaya çalışan şahıs, bir yandan da hakaretler savurdu. Yaşanan gerginlik sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor

Turizm cennetinde resmen mahsur kaldı: 3 yıldır ülkesine dönemiyor!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Herkes Fenerbahçe sorusuna verdiği cevaba kilitlendi
Icardi'den korku filmlerini aratmayan Cadılar Bayramı tarzı: Tanıyan çıkmadı!

Aslında onu milyonlar tanıyor! Halloween'de tanınmaz hale geldi
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

Jorge Jesus'a sordu, olumlu referans aldı! İşte istediği teknik adam
Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu

Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu
Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Taung çocuğunun sırrı! 2,8 milyon yıl önce 3 yaşındaki çocuğu dev bir kartalın öldürdüğü düşünülüyor

3 yaşındaki çocuğu gökyüzünden gelen dev avcı kapmış olabilir
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar