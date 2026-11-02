Bursa'da yolcu, tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu

Bursa'da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye saldırmaya çalışan şahıs, bir yandan da hakaretler savurdu. Yaşanan gerginlik sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı