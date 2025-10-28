Haberler

Bursa'da Yolcu Minibüsü Devrildi, 8 Yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 8 yolcu hafif yaralandı, sağlık durumları iyi. Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kapıkaya rampasında seyir halinde olan Harmancık yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın ardından minibüsün kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolcuların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
