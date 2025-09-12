Haberler

Bursa'da Yol Verme Meselesi Kavga Çıkardı

Bursa'da Yol Verme Meselesi Kavga Çıkardı
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Trafiğin kilitlendiği olayda polis müdahale etti ve iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Ankara Yolu üzerinde iki sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Trafiğin ortasında yaşanan kavga, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu üzerinde, yol verme meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarını yol ortasında durduran taraflar, tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuştu. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olayda çevredekiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
