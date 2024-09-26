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Bursa'da Yaya Kazası: Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Bursa'da Yaya Kazası: Yolun Karşısına Geçen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki S.A., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen H.Ş. (58) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.A. (66)'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan S.A. kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için tedbir alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan S.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, vatandaşlar yola üst geçit istediklerini belirtti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa Kestel Hukuk Yaşam bursa

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