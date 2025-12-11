Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Murat Ö., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis tahkikata başladı.
Olay, Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde Merinos Kültür Parkı girişinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö.'ye, 16 AIA 707 plakalı otomobilin sağ ön kısmı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, Mehmet Ö. ileri savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Murat Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa