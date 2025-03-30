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Bursa'da Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu

Bursa'da Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadının evi, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadının kaldığı ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kırıntı Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadının evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda söndürdü. Yaşlı kadının ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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