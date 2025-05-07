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Bursa'da Yasa Dışı Egzotik Hayvan Operasyonu: 32 Birey Ele Geçirildi

Bursa'da Yasa Dışı Egzotik Hayvan Operasyonu: 32 Birey Ele Geçirildi
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Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde yasa dışı yolla bulundurulan egzotik hayvanlara el konuldu. Operasyonda 32 adet egzotik tür ele geçirilirken, ilgili şahıslara toplamda 472 bin TL para cezası verildi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen operasyonda, Bursa'nın Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde yasa dışı şekilde bulundurulan egzotik türlere el koydu.

Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında bir adet yetişkin boa yılanı, 7 adet Hognose (domuz burunlu) cinsi yavru yılan, Mudanya ilçesinde ise 16 yetişkin, 10 adet yavru ve 6 adet yumurta olmak üzere toplam 32 bireyden oluşan African Gecko (Afrika Gekosu) türü kertenkele ele geçirildi.

Söz konusu türler, uygun yaşam şartları sağlanmak üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yediemin olarak teslim edilmek üzere sevk edildi.

Olayla ilgili gerekli idari işlemler başlatılarak şahıslara 472 bin TL para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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